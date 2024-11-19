18
o
بيروت
18
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
10
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
5
o
بشري
12
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
من الإمارات.. 100 مليون دولار لدعم جهود مكافحة الجوع والفقر عالميًا
Lebanon 24
19-11-2024
|
15:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص دولة الإمارات مبلغ 100 مليون دولار عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، تماشياً مع الجهود العالمية التي يتطلَّع التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر إلى تحقيقها، برعاية الرئاسة البرازيلية للمجموعة.
Advertisement
كما أكَّد الشيخ خالد على التزام دولة الإمارات بمواصلة دعم المساعي العالمية لمكافحة الجوع والفقر على المستويين الإقليمي والعالمي، تعزيزاً لجهود التنمية والسلام والازدهار. (سكاي نيوز)
Advertisement
الأكثر قراءة
حادث غريب في الاشرفية.. اليكم ما جرى في احد الافران
Lebanon 24
حادث غريب في الاشرفية.. اليكم ما جرى في احد الافران
00:33 | 2024-11-19
19/11/2024 12:33:06
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة مار الياس: معلومات جديدة عن "الضحية"
Lebanon 24
غارة مار الياس: معلومات جديدة عن "الضحية"
01:30 | 2024-11-19
19/11/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هوكشتاين وصل إلى مطار بيروت.. واخضاع كل حقائبه للتفتيش الدقيق
Lebanon 24
هوكشتاين وصل إلى مطار بيروت.. واخضاع كل حقائبه للتفتيش الدقيق
00:36 | 2024-11-19
19/11/2024 12:36:51
Lebanon 24
Lebanon 24
يكبر زوجته بـ 34 عاما.. الإعلامي زياد نجيم يحتفل بعيد ميلاد ابنه الأول (صور)
Lebanon 24
يكبر زوجته بـ 34 عاما.. الإعلامي زياد نجيم يحتفل بعيد ميلاد ابنه الأول (صور)
02:15 | 2024-11-19
19/11/2024 02:15:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت ببدلة رجالية.. فنانة لبنانية تُفاجئ الجميع بدخولها القفص الذهبي تعرّفوا إلى عريسها (صور)
Lebanon 24
تزوجت ببدلة رجالية.. فنانة لبنانية تُفاجئ الجميع بدخولها القفص الذهبي تعرّفوا إلى عريسها (صور)
03:49 | 2024-11-19
19/11/2024 03:49:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
14:59 | 2024-11-19
هل من تقييدات على الحوالات المالية من الخليج إلى لبنان؟
13:05 | 2024-11-19
استقرار أسعار النفط
12:22 | 2024-11-19
معدل التضخم الشهري في الكويت يرتفع.. إليكم كم بلغ
10:05 | 2024-11-19
أسعار الذهب ترتفع
08:54 | 2024-11-19
التضخم في الكويت يرتفع إلى 2.44% على أساس سنوي
08:08 | 2024-11-19
حتّى هذا التاريخ.. الإمارات تُعلق رحلاتها إلى لبنان
فيديو
لن تصدقوا ماذا فعل.. رحمة رياض تكشف غش مشترك في برنامج "اكس فاكتور" (فيديو)
Lebanon 24
لن تصدقوا ماذا فعل.. رحمة رياض تكشف غش مشترك في برنامج "اكس فاكتور" (فيديو)
23:20 | 2024-11-17
20/11/2024 01:12:30
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن مصير الحرب في لبنان وعن مطار بيروت (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن مصير الحرب في لبنان وعن مطار بيروت (فيديو)
23:40 | 2024-11-14
20/11/2024 01:12:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلانها عن افتتاح كازينو للرقص الشرقي.. رانيا يوسف تُثير الجدل مُجددا بإطلالة جريئة (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلانها عن افتتاح كازينو للرقص الشرقي.. رانيا يوسف تُثير الجدل مُجددا بإطلالة جريئة (فيديو)
01:00 | 2024-11-14
20/11/2024 01:12:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24