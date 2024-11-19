من الإمارات.. 100 مليون دولار لدعم جهود مكافحة الجوع والفقر عالميًا

Advertisement

كما أكَّد الشيخ خالد على التزام دولة الإمارات بمواصلة دعم المساعي العالمية لمكافحة الجوع والفقر على المستويين الإقليمي والعالمي، تعزيزاً لجهود التنمية والسلام والازدهار. (سكاي نيوز)