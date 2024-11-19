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إقتصاد

من الإمارات.. 100 مليون دولار لدعم جهود مكافحة الجوع والفقر عالميًا

Lebanon 24
19-11-2024 | 15:42
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أعلن الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص دولة الإمارات مبلغ 100 مليون دولار عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، تماشياً مع الجهود العالمية التي يتطلَّع التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر إلى تحقيقها، برعاية الرئاسة البرازيلية للمجموعة.
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كما أكَّد الشيخ خالد على التزام دولة الإمارات بمواصلة دعم المساعي العالمية لمكافحة الجوع والفقر على المستويين الإقليمي والعالمي، تعزيزاً لجهود التنمية والسلام والازدهار. (سكاي نيوز) 
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