صناعة الذهب تدخل عصرًا جديدًا.. هذا ما كشفه وزير الإقتصاد الإماراتي

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وأضاف في كلمة رئيسية خلال الدورة الثانية عشرة من مؤتمر دبي للمعادن الثمينة الذي نظمه مركز دبي للسلع المتعددة، أنه من خلال ما يقدمه مركز دبي للسلع المتعددة من مرافق عالمية المستوى ودعم استثنائي، تحظى شركات الذهب العاملة في الإمارات بفرص لا مثيل لها للازدهار والنجاح.وأشار إلى أن صناعة الذهب تستعد لدخول عصر تحوليّ تشكلُ ملامحَهُ الاستدامة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة. (سكاي نيوز)