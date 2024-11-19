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إقتصاد

صناعة الذهب تدخل عصرًا جديدًا.. هذا ما كشفه وزير الإقتصاد الإماراتي

Lebanon 24
19-11-2024 | 23:00
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أعلن وزير الاقتصاد في دولة الإمارات، عبدالله بن طوق المري، إن "الإمارات باتت مركزاً حيوياً للتجارة الدولية في قطاع المعادن الثمينة، حيث تستقطب الشركات والاستثمارات من جميع أنحاء العالم، لما تتمتع به من بنية تحتية حديثة ولوائح تنظيمية تواكب المستقبل".
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وأضاف في كلمة رئيسية خلال الدورة الثانية عشرة من مؤتمر دبي للمعادن الثمينة الذي نظمه مركز دبي للسلع المتعددة، أنه من خلال ما يقدمه مركز دبي للسلع المتعددة من مرافق عالمية المستوى ودعم استثنائي، تحظى شركات الذهب العاملة في الإمارات بفرص لا مثيل لها للازدهار والنجاح.

وأشار إلى أن صناعة الذهب تستعد لدخول عصر تحوليّ تشكلُ ملامحَهُ الاستدامة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة. (سكاي نيوز) 
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