أسعار النفط تقود أغلب أسواق الخليج إلى الإرتفاع

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شهدت أغلب أسواق الأسهم في منطقة الخليج ارتفاعا خلال التعاملات المبكرة، بدفعة من صعود أسعار النفط، وذلك في ظل استمرار التصعيد في حرب أوكرانيا، ووجود مؤشرات على تزايد واردات الصين من الخام.وزادت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي لأسواق المال في الخليج، بنسبة 0.5 بالمئة مع تداول برنت عند 73.63 دولار للبرميل. (سكاي نيوز)