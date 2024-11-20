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إقتصاد
العراق يسجل رقماً قياسياً في صادرات زيت الوقود
Lebanon 24
20-11-2024
|
14:00
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أعلنت وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، أن صادرات العراق من زيت الوقود من المتوقع أن تسجل هذا العام أعلى مستوياتها السنوية على الإطلاق بعد تعزيز البلاد للشحنات في تشرين الأول وسط تراجع الطلب المحلي حتى مع زيادة الإنتاج.
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وستدعم زيادة صادرات زيت الوقود عائدات النفط لثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على الرغم من ركود شحنات الخام هذا العام بسبب قيود على الإنتاج وضعها تحالف أوبك+ الذي يضم أوبك إلى جانب حلفاء آخرين.
ومن المتوقع أيضا أن تساهم زيادة الصادرات العراقية في زيادة المعروض العالمي وخفض الأسعار المتزايدة في آسيا مع خفض تكاليف المواد الخام في المصافي.
ووفقا لحسابات تستند إلى بيانات من كبلر ومجموعة بورصات لندن، من المتوقع أن تتجاوز صادرات العراق من زيت الوقود 18 مليون طن متري (380 ألف برميل يوميا) للعام 2024، وهو حجم سنوي قياسي، لتتجاوز الرقم القياسي المسجل العام الماضي والذي زاد على 14 مليون طن.
وتجاوزت الصادرات 2.15 مليون طن متري في تشرين الأول، وهو أكبر مستوى شهري على الإطلاق، وفقا لكبلر ومجموعة بورصات لندن. (سكاي نيوز)
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