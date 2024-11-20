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إقتصاد

ارتفاع صاروخي لعملة البيتكوين.. إليكم الاسعار الجديدة

Lebanon 24
20-11-2024 | 23:16
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تخطى سعر العملة المشفرة "بيتكون" اليوم الخميس عتبة الـ95 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها، حيث ارتفع سعرها بنسبة 3.95% خلال يوم ليتخطى 96 ألف دولار.

هذا وتمثل حصة "البيتكوين" ما يقرب من 67.7% من إجمالي سوق العملات المشفرة العالمي.
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وشهدت العملة المشفرة ارتفاعا صاروخيا بعد فوز دونالد ترامب بسباق الرئاسة في الولايات المتحدة، وتتوقع الأسواق أن يستفيد قطاع العملات المشفرة من بيئة تنظيمية مواتية خلال رئاسة ترامب. (روسيا اليوم)
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