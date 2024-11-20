ارتفاع صاروخي لعملة البيتكوين.. إليكم الاسعار الجديدة

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تخطى سعر العملة المشفرة "بيتكون" اليوم الخميس عتبة الـ95 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها، حيث ارتفع سعرها بنسبة 3.95% خلال يوم ليتخطى 96 ألف دولار.هذا وتمثل حصة "البيتكوين" ما يقرب من 67.7% من إجمالي سوق العملات المشفرة العالمي.وشهدت العملة المشفرة ارتفاعا صاروخيا بعد فوز دونالد ترامب بسباق الرئاسة في الولايات المتحدة، وتتوقع الأسواق أن يستفيد قطاع العملات المشفرة من بيئة تنظيمية مواتية خلال رئاسة ترامب. (روسيا اليوم)