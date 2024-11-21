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إقتصاد

توقعات بإبقاء تركيا على الفائدة دون تغيير

Lebanon 24
21-11-2024 | 01:39
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يُتوقع أن يبقي البنك المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للشهر الثامن على التوالي هذا الأسبوع، رغم أن صانعي السياسات النقدية قد يشيرون إلى بدء دورة التخفيف قريباً، وربما يشهد ديسمبر المقبل أول خطوة في هذه الدورة.
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من المرجح أن تترك لجنة السياسة النقدية سعر إعادة الشراء لأسبوع واحد ثابتاً عند 50% يوم الخميس، وفقاً لجميع الاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم "بلومبرغ". مع ذلك، من المتوقع أن يقوم صانعو السياسات بتخفيف لهجة البيان المرافق للقرار، ما يشير إلى أن خفض الفائدة قد يكون وشيكاً.

أصبحت التوقعات بشأن السياسة النقدية غامضة في الأشهر الأخيرة بسبب معدلات تضخم أعلى من المتوقع في سبتمبر وأكتوبر. دفعت هذه البيانات العديد من المحللين إلى تأجيل توقعاتهم لخفض الفائدة إلى العام المقبل بعد أن كانوا يتوقعون ذلك في تشرين الثاني. (بلومبرغ)
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