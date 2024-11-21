Advertisement

إقتصاد

أسعار النفط ترتفع

Lebanon 24
21-11-2024 | 03:20
A-
A+
Doc-P-1281537-638677813056559231.jpg
Doc-P-1281537-638677813056559231.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ارتفعت أسعار النفط مع استمرار السوق في مراقبة الأوضاع في أوكرانيا والشرق الأوسط، وذلك بعد صعود مخزونات النفط الخام الأميركية للأسبوع الثالث على التوالي.

وتداول خام برنت قرب 73 دولاراً للبرميل بعد تراجعه بنسبة 0.7% يوم الأربعاء، في حين استقر خام "غرب تكساس" الوسيط عند حوالي 69 دولاراً. (بلومبرغ)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2024-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:33 | 2024-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:48 | 2024-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:02 | 2024-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2024-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
04:05 | 2024-11-21
01:39 | 2024-11-21
23:16 | 2024-11-20
23:00 | 2024-11-20
22:40 | 2024-11-20
16:00 | 2024-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24