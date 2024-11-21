أسعار النفط ترتفع

Advertisement

ارتفعت أسعار النفط مع استمرار السوق في مراقبة الأوضاع في أوكرانيا والشرق الأوسط، وذلك بعد صعود مخزونات النفط الخام الأميركية للأسبوع الثالث على التوالي.وتداول خام برنت قرب 73 دولاراً للبرميل بعد تراجعه بنسبة 0.7% يوم الأربعاء، في حين استقر خام "غرب تكساس" الوسيط عند حوالي 69 دولاراً. (بلومبرغ)