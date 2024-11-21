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إقتصاد
أسهم شركات التكنولوجيا تهبط
Lebanon 24
21-11-2024
|
04:05
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أنهت الأسهم اليابانية تداولات، الخميس، على تراجع إذ اقتفت أسهم شركات التكنولوجيا أثر هبوط ناسداك خلال الليل، فيما ارتفعت شركات الخدمات المالية بدفعة من رهانات على رفع بنك اليابان المركزي لأسعار الفائدة.
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وهبط المؤشر نيكي 0.85 بالمئة مسجلا 38026.17 نقطة، كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.57 بالمئة إلى 2682.81 نقطة.
وأغلق المؤشر ناسداك المدرجة عليه أسهم شركات تكنولوجيا كبرى على تراجع مساء أمس الأربعاء بعد موجة صعود في الجلسة السابقة وسط قلق المستثمرين من التوتر المتصاعد بين روسيا وأوكرانيا ونتائج أعمال جاءت ضعيفة من تارجت.
كما هبط سهم إنفيديا عملاقة الذكاء الاصطناعي 0.76 بالمئة خلال جلسة التداول الاعتيادية قبل إعلان نتائجها أمس الأربعاء ثم واصل هبوطه بعد جرس الإغلاق بضغط من تقديرات إيرادات الربع الرابع التي جاءت دون التوقعات الكبيرة لبعض المستثمرين.
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