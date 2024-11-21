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إقتصاد

للمرة الثانية في يوم واحد.. البيتكوين تواصل صعودها

Lebanon 24
21-11-2024 | 09:43
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سجلت عملة البيتكوين في تعاملات بعد ظهيرة اليوم، مستوى تاريخيا للمرة الثانية في يوم واحد، حيث تجاوزت 98 ألف دولار.

وبحلول الساعة 14:08 بتوقيت موسكو، ارتفعت قيمة عملة "البيتكوين" بنسبة 5.42% إلى 98180.01 دولار، وقبل ذلك بلغت العملة 98356 دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق تبلغه.
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وفي وقت سابق اليوم، سجلت عملة البيتكوين قمة تاريخية، حيث تجاوزت مستوى 97 ألف دولار.

وتشهدت العملة المشفرة ارتفاعا صاروخيا بعد فوز دونالد ترامب بسباق الرئاسة في الولايات المتحدة، وتتوقع الأسواق أن يستفيد قطاع العملات المشفرة من بيئة تنظيمية مواتية خلال رئاسة ترامب. (روسيا اليوم)
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