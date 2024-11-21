للمرة الخامسة على التوالي.. "المركزي" المصري يبقي أسعار الفائدة الرئيسية بدون تغيير

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للمرة الخامسة على التوالي، أبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.وقالت اللجنة في بيان، إن هذا القرار يأتي انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار العائد الأساسية بمقدار 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من 2024.وترى لجنة السياسة النقدية، أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير، يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم.وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية، مؤكدة أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.وشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من عام 2024، نموا بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.وتابعت :"توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 تشير إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025". (العربية)