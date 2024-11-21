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إقتصاد
صادرات السمك لهذه الدولة تتجاوز 3 مليارات دولار
Lebanon 24
21-11-2024
|
14:05
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أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري، في المغرب، أن قطاع الصيد البحري حقق رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم (نحو 3.10 مليارد دولار) خلال سنة 2023، بحجم بلغ 847 ألف طن.
وأوضحت كاتبة الدولة في الوزارة المعنية، زكية الدريوش، خلال اجتماع تواصلي مع رؤساء الفيدراليات والجمعيات الفاعلة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، أن صادرات هذا القطاع الاستراتيجي تمثل، 7% من إجمالي الصادرات و39% من صادرات المنتجات الفلاحية الغذائية.
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وأبرزت المسؤولة أن المغرب يضم 518 وحدة لتحويل المنتجات البحرية، تشمل أساساً وحدات التجميد والتعليب وشبه التعليب، بالإضافة إلى أنشطة أخرى لتثمين المنتجات.
وأكدت الدريوش بهذه المناسبة، على الدور المهم الذي يضطلع به قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري في النسيج الصناعي المغربي، ومساهمته البارزة في الأمن الغذائي وتعزيز فرص الشغل، وذلك بفضل الأداء المتميز، خاصة من حيث الاستثمارات المنجزة، ومساهمته الكبيرة في صادرات منتجات الصناعات الغذائية الوطنية.
(العربية)
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