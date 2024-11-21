ارتفاع قياسيّ جديد.. بيتكوين على مشارف 100 ألف دولار

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للمرة الأولى في تاريخها منذ إطلاقها، سجلت عملة "بيتكوين" الافتراضية مستويات قياسية مع بدء أسواق تعاملات العملات.وسجلت عملة بيتكوين الرقمية، فجر اليوم الجمعة، رقماً قياسياً جديداً بارتفاعها إلى 99099 دولاراً، بحسب وكالة "رويترز".وبدأت "بيتكوين" بتسجيل ارتفاعات مضطردة منذ الإعلان عن فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، الأمر الذي أحدث انتعاشا في أسواق العملات المشفرة خاصة وأنه يتوقع أن يقر ترامب تشريعات أكثر مرونة لتلك الأسواق.وخلال ولايته الأولى، وصف ترامب العملات الرقمية بأنها نصب واحتيال، ليتغير موقفه لاحقا، حتى أنه أطلق عملته الرقمية الخاصة، متعهّدا جعل الولايات المتحدة "العاصمة العالمية للبيتكوين والعملات الرقمية".