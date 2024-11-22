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استقر الدولار قرب أعلى مستوى في 13 شهرا، الجمعة، وسط تقييم المستثمرين لتوقعات مسار سعر الفائدة في حين تراجع اليورو متأثرا بالضبابية في أوروبا بينما تستهدف عملة بتكوين المشفرة مستوى 100 ألف دولار.وانخفض مؤشر الدولار 0.05 بالمئة إلى 107.01، وذلك دون تغير يذكر عن أعلى مستوى في عام الذي سجله أمس الخميس عند 107.15.واستقر اليورو، الذي يشكل جزءا كبيرا من مؤشر الدولار، عند 1.0475 دولار بعد أن هبط أمس الخميس إلى أدنى مستوى في 13 شهرا مسجلا 1.0461 دولار.وسجل الجنيه الإسترليني 1.25915 دولار، بارتفاع 0.03 بالمئة حتى الآن خلال اليوم.في المقابل، تراجع الدولار 0.17 بالمئة أمام العملة اليابانية مسجلا 154.27 ين. (سكاي نيوز)