24
o
بيروت
25
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
-1
o
بشري
17
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الدولار قرب أعلى مستوى في 13 شهرا
Lebanon 24
22-11-2024
|
01:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقر الدولار قرب أعلى مستوى في 13 شهرا، الجمعة، وسط تقييم المستثمرين لتوقعات مسار سعر الفائدة في حين تراجع اليورو متأثرا بالضبابية في أوروبا بينما تستهدف عملة بتكوين المشفرة مستوى 100 ألف دولار.
Advertisement
وانخفض مؤشر الدولار 0.05 بالمئة إلى 107.01، وذلك دون تغير يذكر عن أعلى مستوى في عام الذي سجله أمس الخميس عند 107.15.
واستقر اليورو، الذي يشكل جزءا كبيرا من مؤشر الدولار، عند 1.0475 دولار بعد أن هبط أمس الخميس إلى أدنى مستوى في 13 شهرا مسجلا 1.0461 دولار.
وسجل الجنيه الإسترليني 1.25915 دولار، بارتفاع 0.03 بالمئة حتى الآن خلال اليوم.
في المقابل، تراجع الدولار 0.17 بالمئة أمام العملة اليابانية مسجلا 154.27 ين. (سكاي نيوز)
Advertisement
الأكثر قراءة
"ناسية البنطلون".. عارضة أزياء لبنانية شهيرة بإطلالات جريئة جدا في باريس شاهدوا ماذا ارتدت (صور)
Lebanon 24
"ناسية البنطلون".. عارضة أزياء لبنانية شهيرة بإطلالات جريئة جدا في باريس شاهدوا ماذا ارتدت (صور)
04:45 | 2024-11-21
21/11/2024 04:45:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤولون يكشفون... ماذا طلب نصرالله من سوريا وإيران قبل اغتياله؟
Lebanon 24
مسؤولون يكشفون... ماذا طلب نصرالله من سوريا وإيران قبل اغتياله؟
09:00 | 2024-11-21
21/11/2024 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعميم من مولوي لقوى الأمن الداخلي
Lebanon 24
تعميم من مولوي لقوى الأمن الداخلي
10:40 | 2024-11-21
21/11/2024 10:40:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قرار المحكمة الجنائيّة.. نتنياهو ممنوع من دخول هذه الدول
Lebanon 24
بعد قرار المحكمة الجنائيّة.. نتنياهو ممنوع من دخول هذه الدول
07:45 | 2024-11-21
21/11/2024 07:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّة وممثلة لبنانيّة تنعى أحد أقربائها: "كسرتنا" (صور)
Lebanon 24
إعلاميّة وممثلة لبنانيّة تنعى أحد أقربائها: "كسرتنا" (صور)
08:46 | 2024-11-21
21/11/2024 08:46:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
00:36 | 2024-11-22
ترامب يدرس تكليف وارش بوزارة الخزانة ثم مجلس الاحتياطي
23:30 | 2024-11-21
ارتفاع قياسيّ جديد.. بيتكوين على مشارف 100 ألف دولار
23:13 | 2024-11-21
مصرف لبنان بين التجديد للدفعات الشهرية والخوف من انخفاض الاحتياط
23:10 | 2024-11-21
الأضرار السكنية تفوق الـ 9 مليارات دولار... البنك الدولي لإعادة الإعمار
23:00 | 2024-11-21
في خطوة تتماشى مع التوقعات.. المركزي التركي يثبت الفائدة
16:00 | 2024-11-21
للمرة الخامسة على التوالي.. "المركزي" المصري يبقي أسعار الفائدة الرئيسية بدون تغيير
فيديو
أكلت "كوارع" على الهواء من دون علمها.. شاهدوا ماذا حصل مع نادين نسيب نجيم في أحد البرامج (فيديو)
Lebanon 24
أكلت "كوارع" على الهواء من دون علمها.. شاهدوا ماذا حصل مع نادين نسيب نجيم في أحد البرامج (فيديو)
01:38 | 2024-11-21
22/11/2024 10:22:45
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل الحمام.. سيلفي لنادين نسيب نجيم بفستان من الموسلين وهذا ما كشفته عن طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
من داخل الحمام.. سيلفي لنادين نسيب نجيم بفستان من الموسلين وهذا ما كشفته عن طلاقها (فيديو)
00:36 | 2024-11-20
22/11/2024 10:22:45
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تصدقوا ماذا فعل.. رحمة رياض تكشف غش مشترك في برنامج "اكس فاكتور" (فيديو)
Lebanon 24
لن تصدقوا ماذا فعل.. رحمة رياض تكشف غش مشترك في برنامج "اكس فاكتور" (فيديو)
23:20 | 2024-11-17
22/11/2024 10:22:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24