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إقتصاد

أكبر زيادة أسبوعية في شهرين.. أسعار النفط ترتفع

Lebanon 24
22-11-2024 | 14:00
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تتجه أسعار النفط، اليوم الجمعة، إلى تحقيق أكبر زيادة أسبوعية فيما يقرب من شهرين مع ازدياد حدة التصعيد في الحرب الروسية الأوكرانية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات إلى 74.14 دولارا للبرميل، بحلول الساعة 14:18 بتوقيت غرينتش.
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وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي بواقع ثلاثة سنتات إلى 70.07 دولارا للبرميل.

ويتجه الخامان لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو أربعة بالمئة، وذلك مع تكثيف روسيا حملتها في أوكرانيا بعدما سمحت الولايات المتحدة وبريطانيا لكييف بضرب العمق الروسي بأسلحة مقدمة من البلدين.

ومن المقرر أن يعود حقل "تنغيز" النفطي، أكبر حقول قازاخستان، إلى طاقته الكاملة للإنتاج في أوائل كانون الأوّل، بينما قالت وزارة الطاقة في قازاخستان إنها تعتزم إنتاج 90 مليون طن من النفط في 2025، ارتفاعا من 88 مليون طن في 2024.  (سكاي نيوز) 
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