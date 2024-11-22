20
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
22
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
1
o
بشري
13
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
لمساعدة الدول الفقيرة.. مؤتمر المناخ يطالب بزيادة المساعدات إلى 250 مليار دولار سنوياً
Lebanon 24
22-11-2024
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت رئاسة مؤتمر المناخ العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة عن مسودة نص جديد، تدعو الدول الصناعية لزيادة حجم المساعدات المناخية للدول الفقيرة، لتصل إلى 250 مليار دولار سنويا، بحلول عام 2035.
Advertisement
وسيكون المبلغ الجديد أكبر بحوالي 2.5 مرة من مبلغ الدعم، المقدم حاليا ويأتي في نهاية مؤتمر COP29، الذي يركز على التمويل.
وكانت التعهدات المالية للدول الفقيرة لمساعدتها على خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، محور مناقشات مكثفة في باكو، مع وجود صراع حول أي الدول يجب أن تدفع ومن أي مصادر يجب سحب الأموال.(سكاي نيوز)
Advertisement
الأكثر قراءة
"كتير بشعة".. ممثلة سورية شهيرة تُفاجئ الجمهور بلوك جديد شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
"كتير بشعة".. ممثلة سورية شهيرة تُفاجئ الجمهور بلوك جديد شاهدوا كيف بدت (صور)
03:07 | 2024-11-22
22/11/2024 03:07:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت للمرة الثانية في كندا.. فنانة لبنانية تحتفل بعيد ميلادها وتكشف عن حملها (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت للمرة الثانية في كندا.. فنانة لبنانية تحتفل بعيد ميلادها وتكشف عن حملها (فيديو)
04:07 | 2024-11-22
22/11/2024 04:07:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"رحلت باكرا".. ملكة جمال لبنان السابقة تفقد أعز الناس (صور)
Lebanon 24
"رحلت باكرا".. ملكة جمال لبنان السابقة تفقد أعز الناس (صور)
01:47 | 2024-11-22
22/11/2024 01:47:46
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من داخل "السيتي سنتر"... إليكم ما حصل بعد التهديدات الإسرائيليّة
Lebanon 24
فيديو من داخل "السيتي سنتر"... إليكم ما حصل بعد التهديدات الإسرائيليّة
10:05 | 2024-11-22
22/11/2024 10:05:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بلاغٌ إلى جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء في بيروت.. إليكم ما جاء فيه (صور)
Lebanon 24
بلاغٌ إلى جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء في بيروت.. إليكم ما جاء فيه (صور)
08:11 | 2024-11-22
22/11/2024 08:11:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
14:00 | 2024-11-22
أكبر زيادة أسبوعية في شهرين.. أسعار النفط ترتفع
10:23 | 2024-11-22
لاغارد: أوروبا بحاجة عاجلة إلى اتحاد للأسواق الرأسمالية
09:26 | 2024-11-22
أردوغان: الأزمة الأوكرانية كشفت أهمية قطاع الطاقة على مستوى العالم
08:11 | 2024-11-22
بلاغٌ إلى جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء في بيروت.. إليكم ما جاء فيه (صور)
07:21 | 2024-11-22
اليابان تقرّ حزمة اقتصادية بـ250 مليار دولار
05:26 | 2024-11-22
مستثمر أميركي يدرس شراء "نورد ستريم 2"
فيديو
أكلت "كوارع" على الهواء من دون علمها.. شاهدوا ماذا حصل مع نادين نسيب نجيم في أحد البرامج (فيديو)
Lebanon 24
أكلت "كوارع" على الهواء من دون علمها.. شاهدوا ماذا حصل مع نادين نسيب نجيم في أحد البرامج (فيديو)
01:38 | 2024-11-21
23/11/2024 00:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل الحمام.. سيلفي لنادين نسيب نجيم بفستان من الموسلين وهذا ما كشفته عن طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
من داخل الحمام.. سيلفي لنادين نسيب نجيم بفستان من الموسلين وهذا ما كشفته عن طلاقها (فيديو)
00:36 | 2024-11-20
23/11/2024 00:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تصدقوا ماذا فعل.. رحمة رياض تكشف غش مشترك في برنامج "اكس فاكتور" (فيديو)
Lebanon 24
لن تصدقوا ماذا فعل.. رحمة رياض تكشف غش مشترك في برنامج "اكس فاكتور" (فيديو)
23:20 | 2024-11-17
23/11/2024 00:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24