لمساعدة الدول الفقيرة.. مؤتمر المناخ يطالب بزيادة المساعدات إلى 250 مليار دولار سنوياً

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وسيكون المبلغ الجديد أكبر بحوالي 2.5 مرة من مبلغ الدعم، المقدم حاليا ويأتي في نهاية مؤتمر COP29، الذي يركز على التمويل.وكانت التعهدات المالية للدول الفقيرة لمساعدتها على خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، محور مناقشات مكثفة في باكو، مع وجود صراع حول أي الدول يجب أن تدفع ومن أي مصادر يجب سحب الأموال.(سكاي نيوز)