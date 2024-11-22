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إقتصاد

لمساعدة الدول الفقيرة.. مؤتمر المناخ يطالب بزيادة المساعدات إلى 250 مليار دولار سنوياً

Lebanon 24
22-11-2024 | 16:00
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أعلنت رئاسة مؤتمر المناخ العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة عن مسودة نص جديد، تدعو الدول الصناعية لزيادة حجم المساعدات المناخية للدول الفقيرة، لتصل إلى 250 مليار دولار سنويا، بحلول عام 2035.
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وسيكون المبلغ الجديد أكبر بحوالي 2.5 مرة من مبلغ الدعم، المقدم حاليا ويأتي في نهاية مؤتمر COP29، الذي يركز على التمويل.

وكانت التعهدات المالية للدول الفقيرة لمساعدتها على خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، محور مناقشات مكثفة في باكو، مع وجود صراع حول أي الدول يجب أن تدفع ومن أي مصادر يجب سحب الأموال.(سكاي نيوز) 
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