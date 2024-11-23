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إقتصاد

مؤشرات الأسهم الأميركية تحقق مكاسب أسبوعية قوية

Lebanon 24
23-11-2024 | 23:00
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سجلت مؤشرات الأسهم الرئيسية الأميركية الثلاثة مكاسب أسبوعية، وسط حالة من الارتياح بين المستثمرين بعد أن أشارت بيانات إلى قوة النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وارتفع مقياس النشاط التجاري في أميركا إلى أعلى مستوى في 31 شهرا في تشرين الثاني مدعوما بآمال خفض أسعار الفائدة وزيادة السياسات المشجعة للأعمال التجارية في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب العام المقبل. (سكاي نيوز) 
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