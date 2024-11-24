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إقتصاد

الدين الحكومي الأميركي يصل إلى مستوى قياسي جديد

Lebanon 24
24-11-2024 | 11:30
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أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن وصول الدين الحكومي للولايات المتحدة إلى مستوى قياسي جديد بتجاوزه حد ال 36 تريليون دولار.
 
وجاء في تقرير للوزارة، صدر يوم السبت، أن الدين الحكومي الأميركي ازداد بمقدار تريليوني دولار هذا العام، حيث كان يبلغ 34 تريليون دولار في كانون الثاني الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال ولاية الرئيس جو بايدن ازداد حجم دين الولايات المتحدة من 28 إلى 36 تريليون دولار، ما يعتبر مستوى غير مسبوق له في التاريخ.

وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، فإن الدين الحكومي الأميركي قد يصل إلى 131.7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2029، وبحلول عام 2032 ستتجاوز نسبته الـ 140% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، ما سيمثل تهديدا للاقتصاد الأميركي والعالمي على حد سواء.
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