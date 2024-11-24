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إقتصاد
بشرط التطوع للقتال ضد أوكرانيا.. بوتين يوقع قانونا يشطب ديون مواطنيه حتى 100 ألف دولار!
Lebanon 24
24-11-2024
|
15:00
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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون يتيح للمجندين الجدد الذين يتطوعون للقتال في أوكرانيا شطب ديونهم غير المسددة، التي قد تصل إلى 100 ألف دولار.
ويشمل القانون الجديد كل من يوقع عقدًا للقتال لمدة عام، بدءًا من 1 كانون الاول، ما يفتح الباب أمام آلاف الروس للتخلص من أعباء ديونهم، بينما تتزايد حاجة روسيا الماسة للمقاتلين في حربها المستمرة منذ 3 سنوات.
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ويشمل هذا التشريع الديون التي تصل نحو 10 ملايين روبل (حوالي 96 ألف دولار)، مما يجعلها فرصة مغرية لبعض الأشخاص للخلاص من أزماتهم المالية مقابل خوض معركة في أوكرانيا.
ويأتي هذا القرار في وقت حساس، حيث تكثف روسيا محاولاتها لإيجاد حلول مبتكرة لتجنيد المقاتلين في حربها التي تستنزف مواردها البشرية.
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