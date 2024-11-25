Advertisement

إقتصاد

إنخفاض أسعار الذهب

Lebanon 24
25-11-2024 | 08:28
A-
A+
Doc-P-1283583-638681454655942013.jpg
Doc-P-1283583-638681454655942013.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تراجعت أسعار الذهب بنحو 2 % اليوم الاثنين.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.8 % إلى 2664.53 دولار للأونصة.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.7 % إلى 2666.40 دولار للأوقية. (الإمارات 24)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الذهب يقترب من أعلى مستوى في 3 أسابيع
lebanon 24
25/11/2024 16:43:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بأكثر من 170 دولارًا.. ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب
lebanon 24
25/11/2024 16:43:48 Lebanon 24 Lebanon 24
"سرقة قلادة أم كلثوم الذهبية في مصر"... حفيدتها تكشف التفاصيل
lebanon 24
25/11/2024 16:43:48 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثلة تستعرض فرشاة أسنانها المطلية بالذهب!
lebanon 24
25/11/2024 16:43:48 Lebanon 24 Lebanon 24

الذهب

اونصة

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
06:45 | 2024-11-25
05:25 | 2024-11-25
02:04 | 2024-11-25
02:00 | 2024-11-25
00:58 | 2024-11-25
23:58 | 2024-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24