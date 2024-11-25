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إقتصاد
إنخفاض أسعار الذهب
Lebanon 24
25-11-2024
|
08:28
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تراجعت أسعار الذهب بنحو 2 % اليوم الاثنين.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.8 % إلى 2664.53 دولار للأونصة.
وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.7 % إلى 2666.40 دولار للأوقية. (الإمارات 24)
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