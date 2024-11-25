بعد موجة صعود.. الدولار يتراجع

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وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل عشرة أعوام ست نقاط أساس إلى 4.361 بالمئة بعد ترحيب سوق السندات باختيار ترامب لسكوت بيسنت وزيرا للخزانة.ومع ذلك، أبدى بيسنت تأييده العلني لصعود الدولار ودعم الخطط المتعلقة بزيادة الرسوم الجمركية، مما يشير إلى أن أي تراجع في العملة قد يكون عابرا. (سكاي نيوز)