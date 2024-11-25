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إقتصاد

بعد موجة صعود.. الدولار يتراجع

Lebanon 24
25-11-2024 | 16:00
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تراجع الدولار، الاثنين، بعد موجة صعود مؤخرا إثر افتراض المستثمرين أن ترشيح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لسكوت بيسنت في منصب وزير الخزانة سيطمئن سوق السندات ويخفض العائد على السندات.
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وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل عشرة أعوام ست نقاط أساس إلى 4.361 بالمئة بعد ترحيب سوق السندات باختيار ترامب لسكوت بيسنت وزيرا للخزانة.

ومع ذلك، أبدى بيسنت تأييده العلني لصعود الدولار ودعم الخطط المتعلقة بزيادة الرسوم الجمركية، مما يشير إلى أن أي تراجع في العملة قد يكون عابرا. (سكاي نيوز)
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