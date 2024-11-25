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إقتصاد
كيف تأثرت أسواق الخليج بهبوط النفط؟
Lebanon 24
25-11-2024
|
23:00
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أنهت أسواق المال في منطقة الخليج التعاملات، اليوم الاثنين، على تباين مع تراجع أسعار النفط وغياب عوامل جديدة محفزة للتداول.
وهبطت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي لأسواق المال في الخليج، بعد أن ارتفعت ستة بالمئة الأسبوع الماضي لكن مخاوف تتعلق بالإمدادات في ظل التوتر المتصاعد بين قوى غربية وروسيا وإيران المنتجتين الكبيرتين للنفط قدم دعما للأسعار وحدت من تراجعها.
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وهبط المؤشر السعودي 0.7 بالمئة بضغط من هبوط نسبته 1.4 بالمئة في سهم مصرف الراجحي و2.5 بالمئة في سهم أكوا باور. كما نزل سهم أرامكو عملاقة النفط 0.2 بالمئة.
أما مؤشر دبي فقد أنهى جلستين من الخسائر وارتفع واحدا بالمئة بدفعة من قفزة 5.7 بالمئة في شركة سالك للتعرفة المرورية. (سكاي نيوز)
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