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إقتصاد

الذهب يستقر بعد تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين

Lebanon 24
26-11-2024 | 01:35
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استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بعد انخفاضها 3% في الجلسة السابقة، إذ تلقت دعما من زيادة الطلب على الملاذ الآمن بعد تعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات من كندا والمكسيك والصين.
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واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2625.48 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:59 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى منذ 18 نوفمبر/تشرين الثاني في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2625.80 دولار، بحسب "رويترز".
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