الذهب يستقر بعد تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين

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استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بعد انخفاضها 3% في الجلسة السابقة، إذ تلقت دعما من زيادة الطلب على الملاذ الآمن بعد تعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات من كندا والمكسيك والصين.واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2625.48 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:59 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى منذ 18 نوفمبر/تشرين الثاني في وقت سابق من الجلسة.وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2625.80 دولار، بحسب "رويترز".