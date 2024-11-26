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إقتصاد

تهديدات ترامب تهزّ قطاع السيارات في أوروبا

Lebanon 24
26-11-2024 | 05:27
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عانت شركات صناعة السيارات الأوروبية لتضغط على كافة مؤشرات الأسهم، بعد أن أثار تهديد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة مخاوف من أن يواجه الاتحاد الأوروبي المصير عينه في حرب تجارية عالمية محتملة.
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وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.5 بالمئة، لينهي سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام.
 
وانخفضت أسهم قطاع السيارات أكثر من اثنين بالمئة وكانت "ستالانتيس" "وفولكسفاغن" من بين كبار الخاسرين. (سكاي نيوز)
 
 
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