تهديدات ترامب تهزّ قطاع السيارات في أوروبا

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عانت شركات صناعة السيارات الأوروبية لتضغط على كافة مؤشرات الأسهم، بعد أن أثار تهديد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة مخاوف من أن يواجه الاتحاد الأوروبي المصير عينه في حرب تجارية عالمية محتملة.وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.5 بالمئة، لينهي سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام.