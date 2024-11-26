تراجع إيرادات روسيا من النفط والغاز

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وتظهر الحسابات، أن "الإيرادات من المرجح أن تنخفض بنهاية الشهر الجاري 0.18 تريليون روبل، أو 19 بالمئة، مقارنة تشرين الثاني من العام الماضي".وعوائد النفط والغاز هي أهم مصدر للنقد بالنسبة للكرملين، إذ أسهمت بما بين ثلث ونصف مصدر تمويل الميزانية الاتحادية الإجمالية على مدى العقد المنصرم.ووفقا لتقديرات رويترز، جاءت الزيادة الكبيرة في الإيرادات في أكتوبر من مدفوعات ضريبية على إيرادات نفطية بلغت 492 مليار روبل.ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات النفط والغاز الإجمالية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 26 بالمئة إلى 10.3 تريليون روبل. (سكاي نيوز)