Advertisement

إقتصاد

تراجع إيرادات روسيا من النفط والغاز

Lebanon 24
26-11-2024 | 15:13
A-
A+
Doc-P-1284361-638682593067712740.png
Doc-P-1284361-638682593067712740.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يتوقع تراجع إيرادات روسيا من النفط والغاز في تشرين الثاني بما يعادل الثلث إلى 0.78 تريليون روبل (نحو 7.5 مليار دولار) من 1.21 تريليون روبل في تشرين الأوّل، بحسب ما أظهرت حسابات وكالة رويترز .
Advertisement

وتظهر الحسابات، أن "الإيرادات من المرجح أن تنخفض بنهاية الشهر الجاري 0.18 تريليون روبل، أو 19 بالمئة، مقارنة تشرين الثاني من العام الماضي".

وعوائد النفط والغاز هي أهم مصدر للنقد بالنسبة للكرملين، إذ أسهمت بما بين ثلث ونصف مصدر تمويل الميزانية الاتحادية الإجمالية على مدى العقد المنصرم.

ووفقا لتقديرات رويترز، جاءت الزيادة الكبيرة في الإيرادات في أكتوبر من مدفوعات ضريبية على إيرادات نفطية بلغت 492 مليار روبل.

ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات النفط والغاز الإجمالية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 26 بالمئة إلى 10.3 تريليون روبل. (سكاي نيوز) 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:21 | 2024-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:19 | 2024-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:54 | 2024-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:24 | 2024-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
11:19 | 2024-11-26
10:00 | 2024-11-26
08:21 | 2024-11-26
05:27 | 2024-11-26
02:04 | 2024-11-26
01:35 | 2024-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24