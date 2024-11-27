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إقتصاد

النفط يستقر وسط تركيز على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله

Lebanon 24
27-11-2024 | 00:20
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استقرت أسعار النفط خلال التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، مع تقييم الأسواق للتأثير المحتمل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله وقبل اجتماع أوبك+ يوم الأحد المقبل.

وبحلول الساعة 01:14 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت سنتين إلى 72.79 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أربعة سنتات أو 0.1% إلى 68.73 دولار.
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