النفط يستقر وسط تركيز على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله

استقرت أسعار النفط خلال التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، مع تقييم الأسواق للتأثير المحتمل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله وقبل اجتماع أوبك+ يوم الأحد المقبل.



وبحلول الساعة 01:14 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت سنتين إلى 72.79 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أربعة سنتات أو 0.1% إلى 68.73 دولار.

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