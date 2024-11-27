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إقتصاد

الذهب يتحرك بحذر قبل صدور بيانات التضخم الأميركية

Lebanon 24
27-11-2024 | 02:35
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تتأرجح أسعار الذهب في نطاق ضيق، خلال التعاملات الآسيوية الأربعاء، وسط مجموعة من العوامل المؤثرة على المستثمرين، ومن أبرزها ترقب بيانات التضخم الأميركية، والتي ستعطي مؤشرات حول المدى المحتمل لخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة الشهر المقبل.
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تحديث الأسعار
استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2635.56 دولار للأونصة (الأوقية ) بحلول الساعة 0222 بتوقيت غرينتش، وتحرك بالأساس ضمن نطاق ضيق يبلغ تسعة دولارات خلال الجلسة. وسجل الذهب أدنى مستوى في أكثر من أسبوع أمس الثلاثاء.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2635.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 30.39 دولار للأونصة، واستقر البلاتين عند 927.45 دولار، وهبط البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 973.50 دولار.
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