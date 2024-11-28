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إقتصاد

أسعار الذهب تتراجع متأثرة بقوة الدولار

Lebanon 24
28-11-2024 | 00:52
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واصل الدولار القوي الضغط على أسعار الذهب في ظل توقعات متزايدة بأن يضطر المستثمرون للتخلي عن ملاذهم الآمن التقليدي.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2627.60 دولار للأونصة، كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2627.00 دولارا.
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وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مما يقلل من جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة بنحو واحد في المئة إلى 29.78 دولار للأونصة والبلاتين 0.1 بالمئة إلى 928.05 دولار، فيما استقر البلاديوم عند 972.75 دولار. (سكاي نيوز)
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