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إقتصاد

هدوء في أسواق النفط وسط تداولات ضعيفة

Lebanon 24
28-11-2024 | 02:08
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استقرت أسعار النفط مع ضعف التداول قبيل عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة، مع تركيز الأنظار على اجتماع "أوبك+" المقرر عقده يوم الأحد.

وظل خام برنت، المعيار العالمي، قريباً من 73 دولاراً للبرميل بعد ارتفاع طفيف بمقدار سِنتَين فقط يوم الأربعاء، بينما استقر خام غرب تكساس الوسيط عند أقل من 69 دولاراً.
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ويُتوقع على نطاق واسع أن يؤجل تحالف "أوبك+" مرة أخرى زيادة الإنتاج خلال اجتماعه، في محاولة لمعالجة المخاوف بشأن الفائض المتوقع العام المقبل.

وظل النفط عالقاً في نطاق ضيق، مع تضاؤل الفجوة بين سعري العرض والطلب، منذ منتصف تشرين الاول، وسط تقلب الأسعار بسبب المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا، وفوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية، وتوقعات بحدوث فائض في عام 2025.
 
وهدأت التداولات في الولايات المتحدة قبل العطلة، حيث تم تداول ما يزيد قليلاً عن 500,000 عقد من خام غرب تكساس الوسيط يوم الأربعاء، أي أقل بنسبة 40% تقريباً من المتوسط السنوي حتى الآن. (بلومبرغ)

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