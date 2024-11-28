البنك المركزي الصيني يضخ 190 مليار يوان

ضخ البنك المركزي الصيني، اليوم الخميس، أكثر من 190 مليار يوان (قرابة 26.47 مليار دولار) من خلال آلية إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.5%.



وأشار البنك إلى أن "هذه الخطوة تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة". (روسيا اليوم)

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