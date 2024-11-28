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إقتصاد

البنك المركزي الصيني يضخ 190 مليار يوان

Lebanon 24
28-11-2024 | 05:26
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ضخ البنك المركزي الصيني، اليوم الخميس، أكثر من 190 مليار يوان (قرابة 26.47 مليار دولار) من خلال آلية إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.5%.

وأشار البنك إلى أن "هذه الخطوة تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة". (روسيا اليوم) 
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