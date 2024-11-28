بالرغم من صعود مؤشر الدولار.. أسعار الذهب ترتفع!

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وارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر لشهر شباط المقبل بنسبة 0.25% إلى 2671.40 دولار للأونصة، عند الساعة 14:10 بتوقيت موسكو، فيما صعدت العقود الفورية للمعدن بنسبة 0.38% إلى 2645.96 دولار للأونصة. (روسيا اليوم)