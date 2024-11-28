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إقتصاد

بالرغم من صعود مؤشر الدولار.. أسعار الذهب ترتفع!

Lebanon 24
28-11-2024 | 07:19
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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، في التعاملات على الرغم من صعود مؤشر الدولار في الأسواق العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر لشهر شباط المقبل بنسبة 0.25% إلى 2671.40 دولار للأونصة، عند الساعة 14:10 بتوقيت موسكو، فيما صعدت العقود الفورية للمعدن بنسبة 0.38% إلى 2645.96 دولار للأونصة. (روسيا اليوم) 
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