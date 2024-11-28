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إقتصاد
14 شركة روسية كبرى تستعد لاقتحام السوق المصرية
Lebanon 24
28-11-2024
|
16:00
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تستعد 14 شركة روسية كبرى تعمل في مجال التشييد والبناء، لاقتحام السوق المصرية عبر التعاون مع شركاء محليين.
وكشف مصدر بمركز التصدير الروسي لصحيفة "المال" المصرية عن أنه انتهى من الإعداد لبعثة تجارية إلى مصر، تتضمن كيانات عاملة في مجال البناء والمرافق والمدن الذكية، تضم 14 شركة من كبار اللاعبين الروس في قطاع حلول البناء الفريدة والتقنيات الذكية، إلى جانب الطرق المبتكرة في نشاط المرافق والتطوير الحضري.
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وأوضح المصدر أنه من المقرر أن يلتقي أعضاء البعثة مع شركات مصرية عاملة في المجال ذاته، خلال يومي 4 و5 من شهر كانون الاول المقبل في القاهرة، لبحث التعاون المتوقع بين الأطراف المختلفة خلال الفترة القريبة المقبلة.
وتابع أنه في إطار مهمة الأعمال التي تستعد لها هذه الشركات، من المنتظر أن يتم إجراء اجتماعات B2B بين الكيانات المصرية والروسية، إلى جانب عقد مفاوضات تجارية واجتماعات متعددة الأطراف بين المصدرين وشركائهم المحتملين. (روسيا اليوم)
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