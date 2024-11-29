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إقتصاد

أسعار الذهب ترتفع وسط تراجع الدولار

Lebanon 24
29-11-2024 | 02:51
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ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات الآسيوية الجمعة، بدعم من انخفاض طفيف للدولار وتزايُد التوترات الجيوسياسية لكنها تتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي وسط ترقب الأسواق لبيانات أميركية رئيسية بحثا عن مزيد من المؤشرات حول اتجاه السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
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وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 2660.03 دولار للأونصة، لكنه تراجع باثنين في المئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 2659.70 دولار، بحسب بيانات رويترز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 30.58 دولار للأونصة وصعد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 939.75 دولار وارتفع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 984.25 دولار، إلا أن المعادن الثلاثة تتجه لتسجيل انخفاضات أسبوعية. (سكاي نيوز)

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