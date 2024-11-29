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إقتصاد

لأوّل مرة منذ أيلول.. المعدن الأصفر سيسجل أكبر إنخفاض!

Lebanon 24
29-11-2024 | 14:00
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يتجه المعدن الأصفر لتسجيل أكبر انخفاض شهري منذ ايلول 2023، على الرغم ارتفاع أسعار الذهب في تداولات الجمعة، بدعم من وتراجع العملة الأميركية واستمرار التوتر الجيوسياسي.

وجاء التراجع في أسعار الذهب خلال تشرين الثاني الجاري بعد موجة بيع كبيرة للمعدن الأصفر عقب فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية.(سكاي نيوز) 
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