Advertisement

إقتصاد

بأكثر من 80 مليار دولار.. الصين تحقق أكبر اكتشاف للذهب!

Lebanon 24
01-12-2024 | 08:26
A-
A+
Doc-P-1286507-638686651612072108.png
Doc-P-1286507-638686651612072108.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت وسائل إعلام حكومية في الصين، عن اكتشاف رواسب من خام الذهب عالي الجودة تحتوي على 1000 طن من المعدن النفيس.

تُقدَّر قيمة هذا الاكتشاف بحوالي 600 مليار يوان، أي ما يعادل 83 مليار دولار أميركي، ما يجعله ربما أكبر وأغنى مخزون من الذهب تم العثور عليه على الإطلاق، متفوقًا على احتياطي 900 طن المقدّر في منجم "ساوث ديب" بجنوب إفريقيا، المعروف بأنه أحد أعظم مكامن الذهب في العالم.
Advertisement

وأعلنت هيئة الجيولوجيا بمقاطعة هونان عن اكتشاف 40 عرقًا ذهبيًا على عمق يصل إلى كيلومترين في مقاطعة بينغجيانغ بشمال شرق هونان، بحسب ما نقله موقع "Science Alert". 

ويُعتقد أن هذه العروق وحدها تحتوي على 300 طن من الذهب، فيما تشير نماذج ثلاثية الأبعاد إلى احتمال وجود احتياطيات إضافية على عمق يصل إلى 3 كيلومترات. (العربية) 




إقتصاد

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
11:00 | 2024-12-01
05:00 | 2024-12-01
04:00 | 2024-12-01
23:00 | 2024-11-30
16:00 | 2024-11-30
14:00 | 2024-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24