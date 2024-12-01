بأكثر من 80 مليار دولار.. الصين تحقق أكبر اكتشاف للذهب!

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تُقدَّر قيمة هذا الاكتشاف بحوالي 600 مليار يوان، أي ما يعادل 83 مليار دولار أميركي، ما يجعله ربما أكبر وأغنى مخزون من الذهب تم العثور عليه على الإطلاق، متفوقًا على احتياطي 900 طن المقدّر في منجم "ساوث ديب" بجنوب إفريقيا، المعروف بأنه أحد أعظم مكامن الذهب في العالم.وأعلنت هيئة الجيولوجيا بمقاطعة هونان عن اكتشاف 40 عرقًا ذهبيًا على عمق يصل إلى كيلومترين في مقاطعة بينغجيانغ بشمال شرق هونان، بحسب ما نقله موقع "Science Alert".ويُعتقد أن هذه العروق وحدها تحتوي على 300 طن من الذهب، فيما تشير نماذج ثلاثية الأبعاد إلى احتمال وجود احتياطيات إضافية على عمق يصل إلى 3 كيلومترات. (العربية)