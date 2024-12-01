الدولار يرتفع وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة

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ارتفع الدولار اليوم الاثنين، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، في حين كان انتعاش الين خلال الأيام القليلة الماضية مدعوما بمراهنات على ارتفاع أسعار الفائدة في الداخل.وحصل الدولار أيضا على بعض الدعم الشفهي من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الذي طالب يوم السبت الدول الأعضاء في مجموعة بريكس بالتعهد بعدم طرح عملة جديدة أو دعم عملة أخرى يمكن أن تحل محل الدولار وإلا سيتم فرض رسوم جمركية عليها بنسبة 100%.وزادت حالة عدم اليقين السياسي في فرنسا الضغوط على اليورو الذي انخفض بنسبة 0.4% إلى 1.0532 دولار، بعد أن ارتفع بنسبة 1.5% الأسبوع الماضي وابتعد عن أدنى مستوى في عام عند 1.0425 دولار.