20
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الدولار يرتفع وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة
Lebanon 24
01-12-2024
|
23:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفع الدولار اليوم الاثنين، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، في حين كان انتعاش الين خلال الأيام القليلة الماضية مدعوما بمراهنات على ارتفاع أسعار الفائدة في الداخل.
وحصل الدولار أيضا على بعض الدعم الشفهي من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الذي طالب يوم السبت الدول الأعضاء في مجموعة بريكس بالتعهد بعدم طرح عملة جديدة أو دعم عملة أخرى يمكن أن تحل محل الدولار وإلا سيتم فرض رسوم جمركية عليها بنسبة 100%.
Advertisement
وزادت حالة عدم اليقين السياسي في فرنسا الضغوط على اليورو الذي انخفض بنسبة 0.4% إلى 1.0532 دولار، بعد أن ارتفع بنسبة 1.5% الأسبوع الماضي وابتعد عن أدنى مستوى في عام عند 1.0425 دولار.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض جوي يقترب من لبنان.. متى يصل؟
Lebanon 24
منخفض جوي يقترب من لبنان.. متى يصل؟
07:18 | 2024-12-01
01/12/2024 07:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على جثة نقيب بحري فقد التواصل معه
Lebanon 24
العثور على جثة نقيب بحري فقد التواصل معه
14:08 | 2024-12-01
01/12/2024 02:08:52
Lebanon 24
Lebanon 24
لأوّل مرة.. ممثل شهير يكشف: لهذا السبب لم أعلن عن زواجي من "سميرة توفيق" (فيديو)
Lebanon 24
لأوّل مرة.. ممثل شهير يكشف: لهذا السبب لم أعلن عن زواجي من "سميرة توفيق" (فيديو)
09:37 | 2024-12-01
01/12/2024 09:37:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت استخباراتية عن "حزب الله".. تقارير إسرائيلية جديدة!
Lebanon 24
مفاجآت استخباراتية عن "حزب الله".. تقارير إسرائيلية جديدة!
14:00 | 2024-12-01
01/12/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عسكرياً ومالياً.. هذه خطوات "حزب الله" الجديدة!
Lebanon 24
عسكرياً ومالياً.. هذه خطوات "حزب الله" الجديدة!
15:00 | 2024-12-01
01/12/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
03:31 | 2024-12-02
شولتس في أوكرانيا.. مساعدات عسكرية بقيمة 650 مليون يورو
03:23 | 2024-12-02
بعد خسائر أسبوعية كبيرة.. كيف تتحرك أسعار الذهب في مصر؟
02:45 | 2024-12-02
رئيس نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان يطمئن: وضع مخزون الدّواء ممتاز
02:35 | 2024-12-02
غزة وأوكرانيا تعززان مبيعات أكبر 100 شركة أسلحة في العالم
00:34 | 2024-12-02
ارتفاع في اسعار النفط
16:12 | 2024-12-01
لمواجهة أزمة السيولة.. مصرف ليبيا يتخذ قرار تغيير العملة
فيديو
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
02/12/2024 12:24:06
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
02/12/2024 12:24:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
02/12/2024 12:24:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24