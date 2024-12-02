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إقتصاد

غزة وأوكرانيا تعززان مبيعات أكبر 100 شركة أسلحة في العالم

Lebanon 24
02-12-2024 | 02:35
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تعززت مبيعات كبار موردي الأسلحة في العام الماضي بسبب الحرب في أوكرانيا وغزة والتوترات في آسيا، مع زيادات ملحوظة للشركات المصنعة في روسيا والشرق الأوسط، وفقا لتقرير لمعهد "سيبري" نُشر الاثنين.

وبلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة 4.2%، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري).
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وكانت المبيعات قد تراجعت في عام 2022 بسبب عدم قدرة هذه الشركات العالمية العملاقة على تلبية الزيادة في الطلب، لكن العديد منها تمكن من إعادة إحياء إنتاجه في عام 2023، حسب التقرير.
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