رقم خيالي.. قفزة كبيرة في مبيعات الأسلحة

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وارتفع إجمالي الإيرادات في عام 2023 عبر هذه الشركات الـ100 بنسبة 4.2 بالمئة، بعد تعديلها بسبب تقلبات العملات، ليصل إلى 632 مليار دولار، بعد انخفاض في العام السابق، بحسب تقرير صدر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري).ويشير حجم إيرادات الأسلحة إلى العائدات الناتجة عن بيع المنتجات والخدمات العسكرية للعملاء العسكريين محليا ودوليا، وفقا لسيبري.ولفت المعهد إلى أن العديد من شركات الأسلحة زادت الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد على الأسلحة، وتوقع أن يستمر الاتجاه التصاعدي لمبيعات الأسلحة في عام 2024.واستحوذت الشركات الأميركية على ما يقرب من نصف إيرادات الأسلحة العالمية، بزيادة نسبتها 2.5% لتصل إلى 317 مليار دولار، وفقا لسيبري.كما أشار المعهد إلى نمو كبير في شركات الأسلحة من روسيا والشرق الأوسط. (سكاي نيوز)