14
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
3
o
النبطية
3
o
زحلة
3
o
بعلبك
3
o
بشري
9
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
رقم خيالي.. قفزة كبيرة في مبيعات الأسلحة
Lebanon 24
02-12-2024
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت مبيعات أكبر 100 شركة أسلحة في العالم قفزة كبيرة خلال العام الماضي، مدفوعة بتصاعد حدة الصراعات حول العالم وخاصة في أوكرانيا وغزة.
وارتفع إجمالي الإيرادات في عام 2023 عبر هذه الشركات الـ100 بنسبة 4.2 بالمئة، بعد تعديلها بسبب تقلبات العملات، ليصل إلى 632 مليار دولار، بعد انخفاض في العام السابق، بحسب تقرير صدر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري).
Advertisement
ويشير حجم إيرادات الأسلحة إلى العائدات الناتجة عن بيع المنتجات والخدمات العسكرية للعملاء العسكريين محليا ودوليا، وفقا لسيبري.
ولفت المعهد إلى أن العديد من شركات الأسلحة زادت الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد على الأسلحة، وتوقع أن يستمر الاتجاه التصاعدي لمبيعات الأسلحة في عام 2024.
واستحوذت الشركات الأميركية على ما يقرب من نصف إيرادات الأسلحة العالمية، بزيادة نسبتها 2.5% لتصل إلى 317 مليار دولار، وفقا لسيبري.
كما أشار المعهد إلى نمو كبير في شركات الأسلحة من روسيا والشرق الأوسط. (سكاي نيوز)
Advertisement
الأكثر قراءة
فضيحة مُدوية: القبض على فنان شهير متلبساً.. هذا ما وجدوه داخل سيارته! (صورة)
Lebanon 24
فضيحة مُدوية: القبض على فنان شهير متلبساً.. هذا ما وجدوه داخل سيارته! (صورة)
02:25 | 2024-12-02
02/12/2024 02:25:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تشهد سماء الضاحية الآن؟ هذا آخر خبر
Lebanon 24
ماذا تشهد سماء الضاحية الآن؟ هذا آخر خبر
14:21 | 2024-12-02
02/12/2024 02:21:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيشهده لبنان خلال ساعات.. ماذا أعلنت إسرائيل؟
Lebanon 24
هذا ما سيشهده لبنان خلال ساعات.. ماذا أعلنت إسرائيل؟
13:35 | 2024-12-02
02/12/2024 01:35:49
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستندلع "حرب لبنان" مُجدداً؟ تقريرٌ إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
هل ستندلع "حرب لبنان" مُجدداً؟ تقريرٌ إسرائيلي يكشف
14:00 | 2024-12-02
02/12/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الاسرائيلي: هاجمنا قبل قليل عناصر وعشرات المنصات الصاروخية وبنى تحتية عسركرية لحزب الله في لبنان
Lebanon 24
الجيش الاسرائيلي: هاجمنا قبل قليل عناصر وعشرات المنصات الصاروخية وبنى تحتية عسركرية لحزب الله في لبنان
15:31 | 2024-12-02
02/12/2024 03:31:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
14:00 | 2024-12-02
أسعار الذهب تنخفض.. إليكم كم بلغت
09:56 | 2024-12-02
قبل عودة ترامب.. أميركا تتجه لتضييق الخناق على قطاع أشباه الموصلات الصيني
08:22 | 2024-12-02
بسبب أميركا.. تعثر تجارة النفط بين إيران والصين
07:58 | 2024-12-02
"XRP" تصبح ثالث أكبر عملة مشفرة
03:31 | 2024-12-02
شولتس في أوكرانيا.. مساعدات عسكرية بقيمة 650 مليون يورو
03:23 | 2024-12-02
بعد خسائر أسبوعية كبيرة.. كيف تتحرك أسعار الذهب في مصر؟
فيديو
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
03/12/2024 01:33:21
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
03/12/2024 01:33:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
03/12/2024 01:33:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24