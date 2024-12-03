15
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
4
o
النبطية
2
o
زحلة
1
o
بعلبك
4
o
بشري
8
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
بنك كوريا المركزي يعقد اجتماعاً طارئاً وسط تفاقم الاضطرابات السياسية
Lebanon 24
03-12-2024
|
16:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا المركزي إنه سيعقد اجتماعاً استثنائياً صباح الأربعاء لمناقشة الخطوات اللازمة لحماية الاقتصاد والأسواق بعد إعلان الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية.
بشكل منفصل، سيجتمع وزير المالية ومحافظ بنك كوريا المركزي ومنظمون ماليون آخرون مرة أخرى في الساعة 7 صباحاً في سيؤول يوم الأربعاء بعد تعهدهم بتوفير "سيولة غير محدودة" لتحقيق الاستقرار في الأسواق بعد المناقشات التي أجروها في وقت متأخر من يوم الثلاثاء عقب إعلان يون عن الحكم العسكري. (بلومبيرغ)
Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة
يأسران القلوب.. جيسيكا عازار تنشر فيديو لولديها فهد وشانا تعرفوا إليهما
Lebanon 24
يأسران القلوب.. جيسيكا عازار تنشر فيديو لولديها فهد وشانا تعرفوا إليهما
03:45 | 2024-12-03
03/12/2024 03:45:18
Lebanon 24
Lebanon 24
لأوّل مرّة... دبابات إسرائيليّة وصلت إلى هذه النقطة في الجنوب
Lebanon 24
لأوّل مرّة... دبابات إسرائيليّة وصلت إلى هذه النقطة في الجنوب
07:15 | 2024-12-03
03/12/2024 07:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برفقة زوجها وبناتها.. نانسي عجرم تزين شجرة الميلاد في منزلها الفخم (فيديو)
Lebanon 24
برفقة زوجها وبناتها.. نانسي عجرم تزين شجرة الميلاد في منزلها الفخم (فيديو)
00:34 | 2024-12-03
03/12/2024 12:34:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يكسر سياسة "الصمت".. هل تعود الحرب على لبنان؟!
Lebanon 24
"حزب الله" يكسر سياسة "الصمت".. هل تعود الحرب على لبنان؟!
06:00 | 2024-12-03
03/12/2024 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مطادرة وتوقيف وسط الأوتوستراد
Lebanon 24
مطادرة وتوقيف وسط الأوتوستراد
08:30 | 2024-12-03
03/12/2024 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
14:19 | 2024-12-03
تصريح خطير من ماسك: أميركا ستفلس
11:29 | 2024-12-03
الأحكام العرفية تهوي بأسعار أصول كوريا الجنوبية
10:22 | 2024-12-03
إقفال أمانتيّ السجل العقاري ودائرتيّ المساحة في بعلبك – الهرمل والنبطية لغاية 15 كانون الاول
10:00 | 2024-12-03
المبلغ كبير جدّاً... كم ستتكلف إسرائيل إذا قرّرت حكم غزة عسكريّاً؟
08:24 | 2024-12-03
المركزي الأوروبي: رسوم ترامب تُهدّد نمو اقتصاد منطقة اليورو
06:42 | 2024-12-03
وزارة إيلون ماسك: الهجرة غير الشرعية تهدر 150.7 مليار دولار
فيديو
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
04/12/2024 04:54:28
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
04/12/2024 04:54:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
04/12/2024 04:54:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24