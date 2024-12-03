بنك كوريا المركزي يعقد اجتماعاً طارئاً وسط تفاقم الاضطرابات السياسية

قال مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا المركزي إنه سيعقد اجتماعاً استثنائياً صباح الأربعاء لمناقشة الخطوات اللازمة لحماية الاقتصاد والأسواق بعد إعلان الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية.



بشكل منفصل، سيجتمع وزير المالية ومحافظ بنك كوريا المركزي ومنظمون ماليون آخرون مرة أخرى في الساعة 7 صباحاً في سيؤول يوم الأربعاء بعد تعهدهم بتوفير "سيولة غير محدودة" لتحقيق الاستقرار في الأسواق بعد المناقشات التي أجروها في وقت متأخر من يوم الثلاثاء عقب إعلان يون عن الحكم العسكري. (بلومبيرغ)

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