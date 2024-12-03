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إقتصاد

خبراء: مكاسب قياسية للأسواق الأميركية دون مؤشرات لفقاعة اقتصادية

Lebanon 24
03-12-2024 | 23:00
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ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 28% منذ بداية العام الجاري، ليعكس أداءً قويًا للشركات الكبرى في الولايات المتحدة. ومع ذلك، لم يُعتبر هذا الارتفاع دليلاً على دخول الأسواق في مرحلة "فقاعة" وفقًا لخبراء ماليين، الذين يرون أن الزيادات الحالية تستند إلى عوامل اقتصادية أساسية بدلاً من المضاربات قصيرة الأجل.
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تحليلات الخبراء: المكاسب ليست مفرطة
أشار تقرير لموقع "إنك" إلى أن هذه المكاسب الكبيرة لا تواكب التعريف التقليدي للفقاعة، التي تُعرّف غالبًا بتضخم غير مستدام للأسعار. وأوضح جيسون دراهو، رئيس تخصيص الأصول في "يو بي إس غلوبال ويلث مانجمنت"، أن السوق لم تصل بعد إلى هذه المرحلة، متوقعًا ارتفاعًا إضافيًا بنسبة 9% بحلول نهاية عام 2025.

أسباب تماسك السوق رغم الأداء القوي
الانفصال عن الاقتصاد الحقيقي:
لا تزال مؤشرات معنويات المستهلكين والشركات متراجعة، فيما يحد التضخم المرتفع من قدرة العديد من الأميركيين على الإنفاق، ما يضعف الزخم الاقتصادي الشامل.

تموضع المستثمرين بحذر:
أظهر تحليل أن التفاؤل المفرط غائب، حيث تبقى معنويات المستثمرين متوازنة ومخاوف الركود قائمة.

هدوء الأسواق الخاصة:
انخفاض نشاطات الطروحات العامة وصفقات الاستحواذ والاندماج مقارنة بالمستويات التاريخية يعكس الحذر في الأسواق.

قلة المضاربات:
ابتعاد السوق عن الارتفاعات المفرطة التي تشهدها عادة الفقاعات، مدفوعًا بأداء أسهم التكنولوجيا الكبرى مثل "إنفيديا" التي دعمت قيمتها بنتائج مالية قوية.

نظرة مستقبلية
ورغم الأداء القياسي، يرى الخبراء أن تقييم طبيعة هذه المكاسب يحتاج إلى وقت أطول. ويظل الحذر سيد الموقف، حيث تتابع الأسواق العوامل المؤثرة على السياسة النقدية ومستويات التضخم لمعرفة ما إذا كانت هذه المكاسب مستدامة أم بداية دورة جديدة من التقلبات. (ارم نيوز)

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