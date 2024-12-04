مجموعة التنسيق العربية: 10 مليارات دولار لمكافحة التصحر

أعلنت مجموعة التنسيق العربية، عن التزام تاريخي يصل إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2030، لمعالجة التحديات الحرجة المتمثلة في تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.



جاء ذلك خلال الحوار الوزاري حول التمويل تحت شعار: "إطلاق العنان للتمويل العام والخاص لاستعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف"، في الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف "COP16" لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التي تستضيفها الرياض، في المملكة العربية السعودية. (سكاي نيوز)

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