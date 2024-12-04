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إقتصاد

البنك المركزي النرويجي: على الحكومة السماح لصندوق الثروة السيادي ببيع حصص من محفظته الروسية

Lebanon 24
04-12-2024 | 09:53
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قال البنك المركزي النرويجي، إن حكومة النرويج يجب أن تسمح لصندوق الثروة السيادي الضخم التابع لها ببيع حصص من محفظته الروسية عندما يكون ذلك ممكنا.

وأمرت وزارة المالية النرويجية بتعليق كافة المعاملات في الأصول الروسية التي يملكها الصندوق، الخاضع لإدارة البنك المركزي، بعد وقت قصير من بدء الحرب الروسية الأوكرانية في شباط 2022، وقالت في ذلك الوقت إن الهدف النهائي هو تصفية استثماراته.
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ويبلغ حجم صندوق الثروة السيادي النرويجي 1.8 تريليون دولار، وهو أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم إذ يمتلك 1.5 بالمئة من أسهم الشركات المدرجة عالميا. (سكاي نيوز)
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