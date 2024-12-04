لأوّل مرة في تاريخها.. بيتكوين تكسر حاجز الـ100 ألف دولار!

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دفع اختيار الرئيس المنتخب دونالد ترامب لشخصية مؤيدة للعملات المشفرة لتولي رئاسة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، عملة بتكوين نحو تحقيق رقم قياسي تجاوز 100 ألف دولار، حيث رحب المتداولون بفكرة تخفيف اللوائح التنظيمية.وارتفعت أكبر العملات المشفرة بأكثر من 6% لتتجاوز 100 ألف دولار اليوم الخميس في التداولات الآسيوية. وقفزت سوق العملات المشفرة بأكملها بنحو 1.4 تريليون دولار منذ فوز ترمب في الانتخابات الأميركية في 5 تشرين الثاني.واختار ترامب بول أتكينز ليحل محل غاري غينسلر، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات المنتهية ولايته، الذي اتخذ موقفاً صارماً ضد الأصول المشفرة بعد انهيار السوق في عام 2022، عندما تم الكشف عن ممارسات احتيالية، وخسائر كبيرة. (بلومبيرغ)