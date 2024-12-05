الين يستأنف مكاسبه

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ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الخميس مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت على مدار يومين مقابل الدولار الأمريكي ، ليقترب مرة أخرى من المستويات الأعلى فى شهرين ، بفضل آمال قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام.ويدعم صعود العملة اليابانية أيضًا ،ضعف العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ،فى ظل الاحتمالات القوية حاليًا حول خفض أسعار الفائدة الفيدرالية بنحو 25 نقطة أساس فى اجتماع ديسمبر الجاري.وتراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.25% إلى (150.18¥)، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (150.55¥)، و سجل أعلى مستوى عند (150.77¥).كما فقد الين اليابان يوم الأربعاء قرابة 0.7% مقابل الدولار الأميركي، فى ثاني خسارة يومية على التوالي، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى شهرين عند 148.64 ينات. (investing)