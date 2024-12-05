20
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
4
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الين يستأنف مكاسبه
Lebanon 24
05-12-2024
|
03:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الخميس مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت على مدار يومين مقابل الدولار الأمريكي ، ليقترب مرة أخرى من المستويات الأعلى فى شهرين ، بفضل آمال قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام.
Advertisement
ويدعم صعود العملة اليابانية أيضًا ،ضعف العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ،فى ظل الاحتمالات القوية حاليًا حول خفض أسعار الفائدة الفيدرالية بنحو 25 نقطة أساس فى اجتماع ديسمبر الجاري.
وتراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.25% إلى (150.18¥)، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (150.55¥)، و سجل أعلى مستوى عند (150.77¥).
كما فقد الين اليابان يوم الأربعاء قرابة 0.7% مقابل الدولار الأميركي، فى ثاني خسارة يومية على التوالي، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى شهرين عند 148.64 ينات. (investing)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
توتر كبير في الأشرفية ووفاة مسؤول في "القوات".. ماذا حصل؟
Lebanon 24
توتر كبير في الأشرفية ووفاة مسؤول في "القوات".. ماذا حصل؟
14:22 | 2024-12-04
04/12/2024 02:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تغيّرت ملامحها.. ممثلة شهيرة تفاجئ الجمهور في أحدث ظهور!
Lebanon 24
تغيّرت ملامحها.. ممثلة شهيرة تفاجئ الجمهور في أحدث ظهور!
08:05 | 2024-12-04
04/12/2024 08:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا شهد مطار بيروت؟ أمرٌ إيجابي جداً
Lebanon 24
ماذا شهد مطار بيروت؟ أمرٌ إيجابي جداً
16:09 | 2024-12-04
04/12/2024 04:09:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة اسرائيلية جديدة عن "طائرات حزب الله".. ماذا كشفت؟
Lebanon 24
مفاجأة اسرائيلية جديدة عن "طائرات حزب الله".. ماذا كشفت؟
16:13 | 2024-12-04
04/12/2024 04:13:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد العثور على جثة مواطن داخل منزله.. قوى الأمن تكشف تفاصيل الجريمة المروّعة
Lebanon 24
بعد العثور على جثة مواطن داخل منزله.. قوى الأمن تكشف تفاصيل الجريمة المروّعة
09:46 | 2024-12-04
04/12/2024 09:46:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في إقتصاد
06:38 | 2024-12-05
تراجع الطلبيات الصناعية في ألمانيا 1.5%
05:23 | 2024-12-05
بوشكيان عرض مع سفيرَيّ قبرص والجزائر تطوير التبادل الثنائي والمشترك مع لبنان
03:55 | 2024-12-05
لليوم الرابع على التوالي.. أسهم طوكيو مستمرة في الارتفاع
01:44 | 2024-12-05
أسعار الذهب تستقر ترقبًا لبيانات الأجور الأميركية
01:00 | 2024-12-05
بالأرقام.. اختراقات و مستويات قياسية جديدة لمؤشرات الأسهم الأميركية
00:00 | 2024-12-05
في انتظار قرار "أوبك+".. أسعار النفط مستقرة وهذا ما تسجّله
فيديو
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
05/12/2024 14:05:43
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
05/12/2024 14:05:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
05/12/2024 14:05:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24