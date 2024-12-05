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إقتصاد

لليوم الرابع على التوالي.. أسهم طوكيو مستمرة في الارتفاع

Lebanon 24
05-12-2024 | 03:55
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حققت الأسهم اليابانية مكاسب في ختام جلسة الخميس، وواصل المؤشر نيكي الياباني الارتفاع لليوم الرابع على التوالي، حيث عزز ارتفاع قياسي في وول ستريت الليلة الماضية معنويات المستثمرين، إلا أن جني الأرباح حد من المكاسب.
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وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.3 بالمئة عند 39395.60 نقطة. ولامس المؤشر أعلى مستوى خلال ساعات التداول منذ 12 تشرين الثاني عند 39632.3 نقطة قبل أن يقلص مكاسبه.

وأنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا تعاملات اليوم مرتفعا 0.1 بالمئة عند 2742.24 نقطة.

وسجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأميركية مستويات إغلاق قياسية مرتفعة أمس الأربعاء، بقيادة أسهم التكنولوجيا، بعد نتائج قوية من سيلز فورس ودفعة من تعليقات لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وارتفعت أسهم التكنولوجيا اليابانية مقتفية مسار نظيراتها الأميركية، وسط صعود سهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 3.4 بالمئة.
وقفز سهم فوجيكورا المصنعة لمكونات الإلكترونيات 3.1 بالمئة وسط توقعات بزيادة الطلب على مراكز البيانات.

وصعد سهم مجموعة سوفت بنك، التي تركز على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، 1.2 بالمئة.

وكان سهم وكالة ريكروت هولدنجز للتوظيف، الذي كسب ثلاثة بالمئة، وسهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو، الذي أضاف 0.3 بالمئة، من بين الأسهم القيادية التي دفعت المؤشر نيكي للمنطقة الخضراء. (سكاي نيوز)

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