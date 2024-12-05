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إقتصاد
الدولار يتجاوز 50 جنيه مصري.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
05-12-2024
|
15:32
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أنهى الجنيه المصري التعاملات المحلية، الخميس، عند أدنى مستوياته على الإطلاق عند الإغلاق في التعاملات البنكية، بعد تأكيدات حكومية على مدار الأيام الماضية بشأن التزام مصر بمرونة سعر الصرف.
وبحسب بيانات البنك المركزي، عن متوسط أسعار الصرف في نهاية تعاملات اليوم، فقد بلغ سعر بيع الدولار 50.0480 جنيه، فيما سجل سعر الشراء 49.9480 جنيه.
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يذكر أنه في السادس من مارس، وهو اليوم الذي سمح فيه البنك المركزي المصري بتراجع كبير للعملة، تجاوز الدولار مستوى الخمسين جنيها للمرة الأولى، لكنه أنهى التعاملات في ذلك اليوم عند 49.6 جنيه للدولار.
وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قال يوم السبت الماضي، إن سعر صرف الجنيه قد يشهد بالفترة المقبلة ارتفاعا أو انخفاضا في حدود 5 بالمئة، وفقا لحركة الطلب على الدولار، مضيفا أن مصر "لن تكرر الأخطاء السابقة"، في إشارة إلى تثبيت سعر الجنيه لفترات طويلة.
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