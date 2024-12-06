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إقتصاد

استثمارات الهند الخضراء تفوق الصين

Lebanon 24
06-12-2024 | 02:27
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تفوقت الهند على الصين كوجهة رئيسية لتمويل التكنولوجيا النظيفة خلال الأشهر الأخيرة، مستفيدة من الجهود الرامية لتعزيز التصنيع المحلي للطاقة الخضراء والتي جذبت اهتمام المستثمرين.

وأظهرت بيانات جمعتها "بلومبرغ إن إي إف" أن الهند أتمت صفقات بقيمة 2.4 مليار دولار في الربع الثالث، وهو ما يزيد بأكثر من أربعة أضعاف عن قيمة الصفقات التي أُبرمت في الصين، لتصبح الهند بذلك ثاني أكبر سوق عالمية بعد الولايات المتحدة.
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وقال راج باي، الشريك المؤسس لـ"جي إي إف كابيتال بارتنرز" (GEF Capital Partners)، وهو صندوق استثماري يركز على المناخ، إن الزخم في الهند مدفوع بدفعها لتوسيع قدراتها المحلية في مجال الطاقة النظيفة بهدف الحد من الاعتماد على الصين، مع تطلعات لأن تصبح مُصدراً للتقنيات الخضراء.
 
وأضاف أن "جاذبية قطاع المناخ لكل من رأس المال العام والخاص مرتفعة للغاية". (بلومبيرغ)

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