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إقتصاد

رصيد المركزي الإماراتي من الذهب يرتفع إلى 22 مليار درهم

Lebanon 24
06-12-2024 | 07:51
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تخطى رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب، حاجز 22 مليار درهم نهاية اب الماضي، بزيادة حوالي 3.5 بالمئة على أساس شهري ليصل إلى 22.021 مليار درهم مقارنة بـ21.28 مليار درهم نهاية تموز الماضي، فيما نما رصيده الذهبي منذ بداية العام بنسبة تتجاوز 21.3 بالمئة وذلك مقارنة بمستواه عند 18.147 مليار درهم نهاية العام الماضي، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام".
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وبحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي اليوم، بلغت قيمة الودائع تحت الطلب 1.05 تريليون درهم نهاية اب الماضي، منها 767.089 مليار بالعملة المحلية، فيما بلغت قيمة الودائع الادخارية 303.714 مليار درهم، منها نحو 254 مليار درهم بالعملة المحلية، ووصلت قيمة الودائع لأجل إلى 886.661 مليار درهم منها 524.73 بالعملة المحلية.

وأظهرت النشرة الإحصائية ارتفاع خطابات الضمان على أساس شهري إلى 95.478 مليار درهم نهاية اب مقارنة بـ95.2 مليار درهم نهاية تموز الماضي. (سكاي نيوز)
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