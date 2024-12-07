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إقتصاد

صادرات زيت الزيتون التونسي ترتفع.. كم بلغت؟

Lebanon 24
07-12-2024 | 14:00
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كشفت الديوان الوطني للزيت، أن ؤ ارتفعت في شهر شباط الماضي بنسبة 47% على أساس سنوي.

وصدرت تونس 14 ألفا و781 طنا من زيت الزيتون مقابل عائدات بلغت 281 مليون دينار تونسي (حوالي 90 مليون دولار).
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وتوجه أغلب الصادرات التونسية من زيت الزيتون أساسا إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وكندا ودول الخليج العربي.

ويأتي هذا التطور للصادرات في وقت تشهد فيه أسعار زيت الزيتون في العالم تراجعا بسبب الزيادة في الإنتاج.

وتتوقع تونس ، التي تعد أحد أبرز منتجي زيت الزيتون في العالم، إنتاج نحو 340 ألف طن موسم 2024/2025. (سكاي نيوز) 
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