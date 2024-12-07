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إقتصاد

اقتصاد منطقة اليورو يسجل نمواً قوياً في الربع الثالث

Lebanon 24
07-12-2024 | 23:00
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سجل اقتصاد منطقة اليورو، نمو وفقا للتقديرات المبدئية في الربع الثالث بسبب إنفاق الأسر والحكومة، بحسب ما أظهرت البيانات المعدلة الصادرة عن الوكالة الأوروبية للإحصاء (يوروستات).

وقفز إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.4 بالمئة في الربع الثالث وهو ضعف النمو الذي نشر في الربع الثاني. وتوافقت المعدلات مع التقدير المبدئي.
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وعلى أساس سنوي، تحسن معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 0.9 بالمئة، تماشيا مع التقديرات، من 0.5 بالمئة في الربع السابق عليه.

وأظهرت البيانات اليوم أن الانفاق الاستهلاكي للأسر تقدم بنسبة 0.7 بالمئة وقفز انفاق الحكومة بنسبة 0.5 بالمئة.

وساهم صافي التجارة الخارجية بواقع سالب 0.9 نقطة مئوية للنمو حيث إن الصادرات سجلت تراجعا ملحوظا بنسبة 1.5 بالمئة بينما ارتفعت الواردات بنسبة 0.2 بالمئة.

وسجل اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي البالغة 27 دولة، نموا بنسبة 0.4 بالمئة في الربع الثالث.

وتقدم إجمالي الناتج المحلي على أساس سنوي بواقع 1 بالمئة. ومن بين الدول الأعضاء، سجلت أيرلندا أعلى نمو يليها الدنمارك وليتوانيا.

وسجلت هنغاريا ولاتفيا أكبر معدل تراجع. (سكاي نيوز) 
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