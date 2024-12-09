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إقتصاد
في 11 شهراً.. الإيرادات الروسية ترتفع بنسبة 25%
Lebanon 24
09-12-2024
|
16:00
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سجل اجمالي الإيرادات الروسية النفطية وغير النفطية، إرتفاعاً إلى 329.45 مليار دولار (حوالي 32.65 تريليون روبل) في 11 شهرا الأولى من العام الجاري.
وارتفعت العائدات المرتبطة بالنفط والغاز في الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024 بنسبة 25.7 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى نحو 104.45 مليار دولار (10.341 تريليون روبل)، وفقاً لبيانات وزارة المالية الروسية.
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كما صعدت العائدات غير المرتبطة بالنفط والغاز في الفترة المذكورة بنسبة 25.8 بالمئة إلى 225 مليار دولار، حوالي (22.309 تريليون روبل). (روسيا اليوم)
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